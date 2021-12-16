Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2022

16 Aralık 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan asgari ücret açıklaması son dakika 2022: Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Bugün gerçekleştirilen toplantıyla nihai karara erişildi. İşçi ve İşveren kesimini temsil eden taraflar ortak bir noktada buluştu. Peki Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? İşte Asgari ücrette 4. toplantının ardından asgari ücret zammı ve AGİ konusunda son dakika gelişmeleri...

Asgari ücrette tarihi zam! Vatandaşların merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

SON DAKİKA: 2022 yılında asgari ücret en düşük 4250 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı son toplantıda işveren ve işçi tarafını temsil eden sendikaların yapacağı pazarlıktan sonra 2022 asgari ücretin 4250 TL olmasına karar verildi.

Asgari ücretle birlikte çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödenekleri de artmış oldu.

2022 AGİ ne kadar oldu? AGİ dahil 2022 Asgari ücret tablosu

ASGARİ ÜCRET 2022 BELLİ OLDU: 4 BİN 250 TL

Asgari ücret zammı 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücret zammı ile ilgili, "Son 50 yılın en yüksek artışı. Yüzde 50'den fazla zam yapıldı" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklşamasından satırbaşları:

Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir.

Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız.

Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız.

GELİR-DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Asgari ücrete yapılan artışla birlikte Gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. İşveren üzerindeki ilave maliyeti 450 lira aşağıya çekilmiş oldu.

