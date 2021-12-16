16 Aralık 2021 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:39

2022 AGİ dahil asgari ücretin belirlenmesi için hükümet ve sendikaların toplantıları sona erdi. Ocak 2022 itibari ile yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret brüt 5004 TL, net 4.250 TL oldu. Yapılan bu zamla beraber Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarlarında da artış gerçekleşti. AGİ tutarı, kişinin medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Peki AGİ ne kadar oldu? İşte AGİ dahil 2022 Asgari ücret tablosu

2022 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4250 liraya yükseldi. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu. 2022 yılı asgari ücreti brüt 5004 TL, net 4253,4 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5879,70 TL oldu.

AGİ 2022 NE KADAR OLDU?

Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artmış oldu. Bekar,evli, çocuklu ve eşi çalışmayan işçi için değişen rakamlarda ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları, 2022 yılı için güncellendi.

Asgari ücrette yapılan artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:

İŞTE 2021-2022 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

2021 (TL) 2022 (TL)

Bekar 268,31 375,30

Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97 450,36

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,65

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 562,95

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01

Eşi çalışan, çocuksuz 268,31 375,30

Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 431,59

Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 487,89

Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 562,95

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı.

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi.

65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI

2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.

ENGELLİ AYLIĞI

2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak.

AGİ 2021 NE KADARDI?

2021 yılında uygulanan asgari geçim indirimi tutarları şöyle...

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL