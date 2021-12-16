16 Aralık 2021 Perşembe 17:45 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 17:45

Gelir vergisinin 2022 yılı için kaldırılmasıyla birlikte işverenler konu hakkında araştırmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 asgari ücret zammını açıklarken; Asgari Ücrette net miktar hesaplanırken belirlenen gider kalemlerinden birisi olan gelir vergisinin de kaldırıldığını belirtti. Peki Gelir vergisi nedir? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür.

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Çalışanın birinci ay aldığı brüt ücreti onun matrahı oluyor.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre asgari ücretli bir çalışanın ücret matrahının yıllık 24 bin lirayı aştığı ay ve takip eden diğer aylarda ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor.

Çalışanlar üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurdu.

İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci Vergi Dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak.

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ NE KADAR?

Asgari Ücrette net miktar hesaplanırken belirlenen gider kalemlerinden birisi olan gelir vergisi, brüt miktar üzerinden yüzde 15 ile kesintiye uğramakta ve işçi tarafından ödenmekteydi.

Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor.

2022 yılında Asgari Ücret gelir vergisi ve damga vergisi ödenmeyecek.

Asgari ücretten bir önceki yıl alınan oranlar şu şekildeydi;

SGK PRİMİ% 14

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

GELİR VERGİSİ% 15

DAMGA VERGİSİ% 0,759

2022 AGİ ne kadar oldu? AGİ dahil 2022 Asgari ücret tablosu

Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2022