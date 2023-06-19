Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Temmuz ayında Asgari ücrete yapılacak zam oranı için gözler 3. toplantı tarihine çevrildi. TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ekonomik verileri paylaştığı toplantının üçüncü kısmında zam oranı belirlenecek. Peki Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantı tarihi henüz belli olmadı.

Gerçekleşen ikinci toplantı çerçevesinde Çalışma Bakanlığı asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktardı. Öte yandan Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları pazarlık görüşmelerine çerçevesinde toplantıya sundu.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Asgari ücrette rakamların bu hafta içinde belli olacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zam oranının Kurban Bayramı öncesi belli olması bekleniyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette ara zam mesaisinde yapılan toplantılarda net bir rakam ortaya çıkmadı ancak asgari ücret için 11 bin TL'nin kritik eşik olduğu ifade ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.