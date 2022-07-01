Asgari Ücret net 5500 TL oldu. Asgari ücret Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonrasında 2022 Temmuz zammı için rakam netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılarak yeni rakamın net 5500 TL olduğunu açıkladı. Peki Asgari ücret brüt ne kadar oldu? 5500 TL'ye AGİ dahil mi? AGİ dahil 2022 net-brüt Asgari ücret tablosu

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını açıkladı. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara zam yapıldı. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira, brüt 6471,00 TL oldu.

Devlet, bu artışla birlikte işverenlere de 100 lira destek verecek.

5500 TL'YE AGİ DAHİL Mİ?

2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek. Asgari ücretliler zamlı maaşlarını Ağustos ayında alacaklar.

2022 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Asgari Ücret brüt 6471,00 TL

Asgari Ücret net 550,35 TL

SGK pirimi (İşçi payı %14; TL) 905,94 TL

İşsizlik sigortası pirimi (İşçi payı %1; TL) 64,71 TL

SGK pirimi (İşveren Payı %15; TL) 1003,01 TL

SGK pirimi (İşveren Payı %2; TL) 129,42 TL

İşverene maliyet (5 puan pirim teşviği ile) 7603,43 TL