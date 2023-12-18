Asgari ücret için teklifler masada

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor. Komisyona öncelikle TÜİK ve bakanlıkların raporları sunulacak. Ardından pazarlıkların başlayacağı ve tarafların ilk rakamları telaffuz edilebileceği belirtiliyor.

11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak bu raporların ardından pazarlığa başlayacak. Önceki yıllara göre pazarlık sürecinin erken bitirilmesi eğilimi nedeniyle bugünkü toplantıda tarafların ücret önerisinde bulunabileceği de belirtiliyor. Asgari ücret yüzde 35'lik zam halinde 15 bin 392 lira, yüzde 40'lık zam halinde 15 bin 962 lira, yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira, yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira olacak.