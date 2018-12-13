Asgari ücret için TÜİK bekleniyor
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.
RAPOR YETİŞMEDİ
İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı. Önder, toplantının açılış konuşmasında, tarafları dinleyeceklerini belirterek, “Hükümet tarafı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından içerisinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile önümüzdeki yılki hedeflerimize ilişkin bir sunum dinleyeceğiz, raporlarını alacağız” dedi. Önder TÜİK’ten de benzer bir çalışma talep edildiğini ama o raporun yetişmediğini söyledi.
3’ÜNCÜ TOPLANTI 20 ARALIK’TA
Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, “Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK’in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum” dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını ifade etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak.
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