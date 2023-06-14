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Ekonomi

Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman 2023? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak olan zam için yapılan ilk toplantının ardından gözler Asgari ücret ikinci toplantı tarihine çevrildi. İşçi ve işverenlerin 2023 Temmuz ayı asgari ücret zam pazarlığında ikinci toplantı sonrası rakamlar netleşmeye başlayacak. Peki Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman 2023? İşte Asgari ücret komisyonunun 2. kez toplanacağı tarih

14 Haziran 2023 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman 2023? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak?
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Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı sona erdi. Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, toplantıda bir rakam konuşulmadığını, sürecin bayramdan önce bitmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şimdi tüm gözler zam pazarlığındaki ikinci toplantıda. Peki, asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı ise 19 Haziran'da saat 14:00'te gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la 19.06.2023 Pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında, net 8 bin 506 lira olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette ara zam mesaisi başladı. İlk toplantıda rakam konuşulmadı ancak asgari ücret için 11 bin TL'nin kritik eşik olduğu ifade ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerin cenaze törenine katıldığını belirten Solak, şunları ifade etti: "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz."

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