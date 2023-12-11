Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuştu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye'den bahsedeceğiz. 2024 asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız"

"2002 yılında net 184 lira olan asgari ücret, 2023 yılında net 11.402 liraya çıkarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıkardık"

"2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istidam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz"