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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.

AA13 Haziran 2023 Salı 14:06 - Güncelleme:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı başladı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, tarafların ekonomik veriler ışığında beklentilerini dile getirmesi ve görüşmelerin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

- MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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