Asgari ücret zammı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret rekor artışla net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücret, 8.506 TL'den net 11 bin 402 TL'ye çıkarken, brüt 13 bin 404 TL olarak gerçekleşti. Asgari ücrete yapılan zam oranı, özel sektörde çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Peki Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Asgari ücret yüzde kaç arttı? İşte detaylar

Son dakika: 2023 Temmuz Asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yaklaşık yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesini kararlaştırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre; 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 bin 402 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI?



Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla 8.506 TL'den net 11 bin 402 TL olarak açıklandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Komisyon toplantısından sonra yaptığı açıklamada, asgari ücret artışının uzlaşmayla belirlendiğini söyledi.

Işıkhan, "2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 bin 402 TL olarak belirlendi." dedi.

Işıkhan, "Yaptığımız artış yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Artış oranı geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre yüzde 107 arttı." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT KAÇ TL OLDU?



Yeni Asgari ücret net 11 bin 402 TL

Yeni Asgari ücret brüt 13 bin 414 TL