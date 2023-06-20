Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Son dakika 2023 Temmuz Asgari ücret net-brüt kaç TL oldu?

Son dakika: 2023 Temmuz Asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısı sonrası kararlaştırılan rakamı kamuoyuna duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından yeni asgari ücreti açıkladı. Peki 2023 Temmuz Asgari ücret net-brüt ne kadar oldu? İşte yeni asgari ücrette net-brüt rakamlar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Temmuz ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmenin ardından son dakika 2023 Temmuz asgari ücret zammını açıkladı.

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari ücret zammı açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT KAÇ TL OLDU?



Asgari ücret net 11 bin 402 TL olarak açıklandı.

Asgari ücret brüt 13 bin 414 TL oldu.

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Komisyonumuz 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bu süreçte gayret gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte TİSK Başkanı'mız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere birçok icraata imza atmıştır. Asgari ücrete vergi muafiyeti ve deprem felaketindeki destekler bunlardan birkaçıdır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.