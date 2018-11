Asgari ücret zammı 2019 yılında ne kadar olacak? AGİ Asgari ücret Ocak ayı zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ'de ne kadar artış olacak? Asgari ücret brüt net kaç TL olacak? sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik. Asgari ücret zammı her yılın sonunda Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı ile yapılan pazarlıklar sonucu belirleniyor. Zam pazarlıkları genellikle yılbaşında ve ya yılbaşına birkaç gün kala sona eriyor. Asgari ücret zammı yılbaşı yaklaştıkça işçiler tarafındanheyecan içerisinde araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret zammı, yılbaşı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı ile yapılan pazarlıklar sonucu belli olacak. Asgari ücret zammı ile ilgili detayları star.com.tr'de.



ENFLASYON ORANI



Asgari ücret zammı enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekim ayında Topyekün Mücadele kampanyasına rağmen yüzde 2.67 arttı. Beklenti yüzde 1.87 artış olacağı yönündeydi. 9 Ekim'de yıl sonuna kadar enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu pek çok ürün ve hizmette en az yüzde 10 indirim yapılmasını içeren kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında doğalgaz ve elektriğe yılsonuna kadar zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşarak 2003 haziran ayından beri en yüksek seviyeye ulaşıldı.



Enflasyon oranı dikkate alındığı asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde ortalama zam oranları şöyle:



Net asagari ücret: Bin 920 Lira

Bürüt asgari ücret: 2 bin 400 Lira



(Not: Yukarıdaki rakamlar asgari ücret zammının yüzde 20 olması durumunda geçerli olacaktır)



ASGARİ ÜCRET 2018'TE NE KADAR OLDU?



2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu.Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir. Konu ile ilgili Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddeside asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” denilmektedir.



AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA



Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşınızdır yani 1603 TL... Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;



"Bekar, çocuksuz - 1603



Evli, eşi çalışmayan - 1633,5



Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4



Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2



Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"

Bir ilk olacak! Asgari ücretli komisyona girdi



Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyonda asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi, komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak.



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ise bu yıl bir ilk yaşanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 kişiden oluşan komisyonda bu yıl 16 kişi olacaklarını ve 16'ncı kişinin asgari ücretli olduğunu söyledi.



Atalay şöyle konuştu: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeye sahip. Bunların 5'i işçiyi, 5'i işvereni, 5'i ise hükümeti temsil ediyor. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreterimiz Nazmi Irgat başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak."

Talep 2 bin liranın üstü



Yaklaşık 2 aydır asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini dile getirdiklerini hatırlatan Atalay, “Türk-İş asgari ücretin taraflarından biridir. Biz iki aydır asgari ücretin hemen 2 bin lira olması, aralık ayındaki görüşmelerde de 2 bin lira üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar 35'e yakın işveren asgari ücreti 2 bin liraya yükseltti ama işverenlerin yüzde 99'u artış yapmadı” dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.



ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında yapacağı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki ilk. asgari ücret maratonu olacak. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, asgari ücret tespit komisyonu da, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasına alındı, kurulun yapısıyla ilgili ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinin katılımıyla toplanacak. Kurul üye oylarının çoğunluğu ile de karar alacak.





Asgari ücret görüşmelerinde, 2018 yılı için 9 aylığına uygulanan 100 TL’lik asgari ücret desteği de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Söz konusu destek, asgari ücretin bin TL’den 1300 TL’ye çıkarılması sırasında işverenlere destek için getirilmişti ve bu yılın ilk 9 ayı da dahil olmak üzere uygulandı. Ancak ekim ayı itibariyle destek sona erdi.

Asgari ücret 2019 zammı için milyonlarca çalışanı gözü hükümet kanadından gelecek yeni açıklamada. Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonunun toplantısına aylar varken, piyasalarda oluşan talepler işçileri harekete geçirdi. Geçen yıl devamı üzerine karar verilen asgari ücret yardımı 9 ay süre ile kısıtlanmıştı. Şimdi işveren bu sürenin ve kapsamın genişletilmesi istiyor. İşçi tarafı bu desteğin işçiye de yansıtılması üzerinde eğiliyor. Öte yandan işverenler asgari ücret desteğinin kesilmesi durumunda işçi başına artacak olan yüzde 8 maliyetin istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar.

Hizmet- İş Sendikası'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlediği genişletilmiş başkanlar kuruluna katılan Arslan, gazetecilerle sohbet etti. Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri "Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı vermemek" diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, "Kıdem tazminatında işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB'a bağlı KOBİ'leri kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor' dedi. Böyle bir ortamda kıdem tazminatı sorunu çözülemez" diye konuştu.



"2 BİN TL ACELE İLE SÖYLENMİŞ BİR TALEP"



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret rakamını yüksek tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, "Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?



Asgari ücret komisyonu sadece bakanlıkta görevli olanlardan oluşmaz. Bu üyeler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.