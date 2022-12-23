2023 yılı için geçerli olacak asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Asgari ücret zammı sonrası gözler emekli ve memur maaşına yapılacak artışa çevrildi. Memur-Sen, asgari ücrete yapılan artış örnek alınarak diğer sabit gelirlilerin de korunmasını talep etti. Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Peki Asgari ücret zammı memur maaşını etkiler mi? 2023 memur maaş zammı tahmini ne yönde? İşte olası rakamlar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MEMUR MAAŞINI ETKİLER Mİ?



2023 yılının Ocak ayından itibaren asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler emekli ve memur maaş zammına çevrildi.

Asgari ücrete yapılan zam; 65 yaş aylığı olmak üzere engelli maaşı ve işsizlik maaşını da etkiliyor. Bunun yanı sıra kıdem tazminatlarının yükselmesi, staj ücretleri, isteğe bağlı sigorta primi ve GSS primi de zamdan etkileniyor.

Asgari ücret artışı, memur maaşlarını da etkilemektedir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklandığı basın toplantısında emekli ve memur maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MEMUR- SEN'DEN MEMUR MAAŞ ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Memurlar Sendikası Konfederasyonu (Memur-Sen), asgari ücret zammının belli olmasının ardından memur maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı asgari ücretini 8 bin 506 lira olarak açıklarken Memur-Sen, asgari ücrete gelen zammın örnek olması gerektiğini ve memurların da aynı şekilde enflasyona karşı korunması gerektiğinin altını çizdi. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır. 2023 için asgari ücret yüzde 54,5 artırılarak 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu artış örnek olmalı, enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir" ifadeleri yer aldı.

2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ



Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı.

Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam oranı, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.

ZAM TAHMİNİ: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor.

Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak'ta netleşmiş olacak.

Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayıyla birlikte alacak.

Aralık ayı enflasyon rakamları 03.01.2023 tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

2023 Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?