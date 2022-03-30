Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zam açıklaması son dakika

Asgari ücrete ek zam talebi ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" açıklamasının ardından "Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak?" gibi soruların cevapları araştırılırken, Ak Parti tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Asgari ücret ara zam açıklaması son dakika haberi...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete ara zam gelmesi ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammında asgari ücrete ek zam konusunun da ele alınacağı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET'E EK ZAM TEMMUZ'DA MI YAPILACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, asgari ücrete ek zam yapılması konusunda "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve Emeklilere maaş artışı olacak! Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" ifadesinde bulundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da asgari ücrete ek zam ile ilgili benzer bir açıklama yaptı.

Sancaklı, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika ziyareti dönüşü gazetecilere asgari ücret ve memur maaş zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, "Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zamma ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık olarak değerlendirildi.

Erdoğan, konuyla ilgili; "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

2022 yılında Asgari ücrete yüzde 50,54 oranında zam yapıldı. Asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.