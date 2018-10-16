Asgari ücrette 2019 Ocak ayında yapılacak zam oranı Asgari ücret brüt ve net miktarı belli oldu mu

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? 2019 Asgari ücret detayları belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar 2019 Asgari ücret net brüt ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Öyle ki henüz şimdiden yüzbinlerce kişi arama motoru üzerinden asgari ücret zammı araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 6 milyonu aşkın çalışanın merakla beklediği haber ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Enflasyon rakamları ile de bağlantılı bir şekilde artacak olan zamlar ile ilgili ilk detayları sizler için hazırladık. Ancak asgari ücret zammının tam olarak netleşecek tarihi Aralık ayı olarak belirleniyor. Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın çalışanın asgari ücretleri ilgili beklediği müjdeli haber gelmeye başladı. Konuyla ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken, detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Asgari ücretin netleşmeye başlanacağı tarihin Aralık ayında olması bekleniyor. Yüzde 25'e dayanan enflasyon oranı nedeniyle maaşlarına en az bu oranda zam bekleyen asgari ücretliler, asgari ücretin 2000 lira olmasını talep ediyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücrette 2019 Ocak ayında yapılacak zam oranı şimdiden merak ediliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2019 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı daha şimdiden merak ediliyor. Aralık ayında hükümeti temsil eden heyet başkanlığında işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşarak ortaya 2019’un yeni asgari ücret tutarı çıkacak. Yerel seçimlerin de olacak olması asgari ücretin makul seviyede olmasına etki edebilir.

2019 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Vatandaşlar asgari ücret artışı için araştırmalara başlarken, talepleri ise 2000 TL olması yönünde öyle ki, bu konuyla ilgili görüşmelerin sonuçlanması Aralık ayını bulacakken yüz binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete zam 14.2 oranında gerçekleşmişti. Yapılan bu zam miktarı ile en düşük asgari maaş bin 603 lira olmuştu. Brüt rakam ise 2 bin 209 lira olarak gerçekleşmişti. Aynı oranlarla yola çıkarsak 230 lira maaş artısı ön görülen ancak talep edilen miktar 2000 TL'dir.

YÜZDE 20-25 ORANINDA OLMASI BEKLENİYOR!



Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon oranlarının yapılacak zam miktarına doğrudan etki etmesi bekleniyor. Durum böyle olursa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 20-25 civarında olacak. Eğer yüzde 25 'lik zam miktarı gerçekleşirse asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.

Asgari ücret zammı ile ilgili çalışanların araştırmaları sürerken diğer yandan talepleri ise 2000 lira olması yönünde. Bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden çağrılar yapan milyonlarca işçiyi sevindiren bir diğer detay ise 2019 Mart ayında yerel seçimlerin olması yönünde umutlu bakabiliyorlar.

Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019'da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor.

Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmeye başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş'ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.



Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, "Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın." şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş'ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın." dedi.

Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, "Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor." dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz" ifadesini kullandı.

2018 OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?



Asgari ücret zamları 2018 Ocak ayında 14.2 oranında gerçekleşmişti. Gerçekleştirilen bu zam ile birlikte en düşük asgari ücret tutarı net olarak bin 603 lira olmuş brüt rakamı ise 2 bin 209 lira olarak gerçekleşmişti. Bu orandan yola çıkacak olursak 230 lira civarında olması yine muhtemel gözüken asgari ücret zammı için vatandaşların beklentisi 2000 lira olması yönünde. Özellikle açıklanan enflasyon oranları ile birlikte asgari ücrete yüzde 20 ila 25 arası bir zam miktarı yapılması bekleniyor. Asgari ücret zammının yüzde 25 üzerinden gerçekleşmesi sonucunda 400 liralık bir zam gerçekleşecek ve bu sayede asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.

Öte yandan Türk-İş başkanı Ergün Atalay da Aralık ayında yapılacak pazarlıklarda asgari ücretin 2000 liradan başlaması yönünde çağrıda bulundu. Eylül ayı enflasyon oranlarıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 24,52'ye ulaştı. Dolayısıyla asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 2019 yılı Ocak ayından itibaren net 2003 lira olacak.