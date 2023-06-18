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Ekonomi

Asgari ücrette ikinci görüşme yarın

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşçi tarafının görüşmede, taleplerini masaya getirmesi bekleniyor.

18 Haziran 2023 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Asgari ücrette ikinci görüşme yarın
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Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek.

Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.

İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

RAKAMIN BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

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