AssisTT'e uluslararası öneme sahip sertifika

10 Mart 2020 Salı 19:49 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 19:50

2020 stratejik öncelikleri arasında yer alan “çalışan bağlılığı ve mutluluğu” konusunda uygulamalarını hayata geçiren Türk Telekom iştiraki AssisTT, 6.700 çalışanının katıldığı güven endeksi araştırması sonucunda “Great Place to Work” (Harika bir iş yeri) sertifikasını aldı. Great Place to Work Enstitüsü ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında şirketlerini takım ruhu, saygı, hakkaniyet gibi alt alanlarda değerlendiren çalışanlar, güven endeksinde yüksek puanlama yaparak şirketlerine Great Place to Work Certified unvanını kazandırdılar.

Son dönemde Liderler Okulu, Çağrı Merkezi Okulu, Önce Sen Çünkü Motivasyon Programları, Petek Kariyer Yönetimi Sistemi, İşteBu Anlık Ödüllendirme ve İşe Alım Dijital Yorum gibi çalışan ve aday nezdinde pek çok yeni İnsan Kaynakları uygulamasını hayata geçiren AssisTT, çağrı merkezi sektöründe ilklere imza atmaya ve yenilikleri getirmeye devam ediyor.