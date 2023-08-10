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Ekonomi

Asya borsaları inişli çıkışlı izlendi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Asya borsaları inişli çıkışlı izlendi
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Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Çin'deki deflasyon endişelerinin etkileri devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Çin'de enflasyondaki azalışın yanı sıra ABD yönetiminin Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme kararı da Asya piyasalarında risk algısını artırdı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.595 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.249 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla günü 32.507 puanda bulunurken, dolar/yen yüzde 0,3 değer kazancıyla 144,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,55 azalışla 65.814 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 azalışla 19.164 puanda seyrediyor.

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