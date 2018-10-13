Asya ‘kaplanı’ndan davet

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng, Türkiye’nin Tayvan pazarında daha çok yer almasını arzu ettiklerini söyledi. Cheng, Türkiye ve Tayvan arasındaki yatırım hacminin istenilen seviyede olmadığını, çifte vergilendirmeyi önleyecek bir düzenleme bulunmamasından dolayı Tayvanlı yatırımcıların Çekya, Polonya, Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yöneldiklerini bildirdi. Tayvan olarak Türkiye’ye daha fazla ürün satabilmek için çalıştıklarını belirten Cheng, şunları kaydetti: “Türkiye’nin de ürünlerini Tayvan’da tanıtmasını istiyoruz. Türkiye ve Tayvan’ın kültür, sağlık, ilaç, tarım, bilim, teknoloji, akıllı şehir, deniz taşımacılığı gibi birçok alanda devam eden iş birlikleri bulunuyor. Güneş enerjisi, yeşil enerji, bilişim teknolojileri gibi daha birçok alanda iş birliğimizi geliştirebiliriz. Tayvan ürünlerinin ve yatırımlarının Türkiye’ye daha çok gelmesini ve buradan Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarlarına açılmasını istiyoruz.”

İYİ NİYETİMİZ ORTADA

Cheng, Türkiye’nin tarımsal ürünleri ve doğal kaynaklarının kalitesine işaret ederek, Tayvan’ın Türkiye’den özellikle tarımsal ürünler ve mermer ithal edebileceğini ve Türk iş insanlarının bu alanlarda yatırım yapabileceğini dile getirdi. İki ülke arasında son 5 yılda somut iş birlikleri kurulduğunu anımsatan Cheng, Mart 2015 itibarıyla İstanbul ve Taipei arasında direkt uçuşların başlamasının bu konuda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye ile Tayvan arasındaki turizme de değinen Cheng, “İstanbul’a yıllık ortalama 80 bin Tayvanlı turist geliyor ve en az 250 milyon dolar getiriyor. Tayvan, Türkiye’ye daha fazla turist katkısıyla ülkelerimiz arasındaki ticaret açığını dengelemek için iyi niyetini göstermektedir” dedi. Cheng, Tayvanlı turistlerin Türkiye’ye yoğun ilgisi olduğuna dikkati çekerek, Türk turistleri de Tayvan’a davet etti.