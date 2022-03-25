Ata Vatan'da yeni dönem! Rusya ve Çin'den sonra Türkiye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti öncesinde Taşkent'te yapılan panele, çok sayıda Türk ve Özbek yetkili katıldı.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin durumu ve perspektiflerinin ele alındığı panelin moderatörlüğünü Doğuş Yayın Grubu Dış İlişkiler ve Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe yaptı.

Yeşiltepe, burada yaptığı konuşmada, dünyanın zorlu siyasi ortamında iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik her adımın desteklenmesi gerektiğine inandığını belirterek Özbekistan'ın kan bağları ve kültürel ilişkiler dolayısıyla Türkiye'ye en yakın ülkelerden olduğunu söyledi.

Özbekistan'ı tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Yeşiltepe, iki ülke devlet başkanları arasındaki yakın ve samimi ilişkilerin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da pekiştirdiğini dile getirdi.

Panelde konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nur Çetin, Türk-İslam kültürünün Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihsel sürecini anlattı.

Türkiye ve Özbekistan'ın çıkar ve hedeflerinin tüm uluslararası platformlarda örtüştüğünü ve birbirini desteklediğini belirten Prof. Dr. Çetin, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri iş birliğinin dostluk ve kardeşliğe dayandığını, kültürel bağların daha da gelişerek derinleşeceğine inandığını söyledi.

Taşkent'teki Orta Asya Uluslararası Enstitüsü Bölüm Başkanı Alişer Sabirov da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma süreci ve Mustafa Kemal Atatürk'ün reformlarının Özbekistan için bir örnek teşkil ettiğini belirterek Özbekistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana Türkiye ile farklı alanlarda çok sayıda ortak projelerin gerçekleştirildiğini aktardı.

İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve gençler arasındaki karşılıklı etkileşimi güçlendirecek çalışmaların yapılmasının önemine işaret eden Sabirov, eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- ÖZBEKİSTAN'DAKİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ YATIRIMCI ÜLKE

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgeler Arası Araştırmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Bahrom Satıbaldiyev ise Özbekistan'ın "Üçüncü Rönesans" olarak nitelendirdiği yeni döneme, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin önemli katkılar sağladığını ve bu süreçte ikili ilişkilerin en üst düzeye çıktığını kaydetti.

Satıbaldiyev, son zamanlarda Özbekistan'a yatırım yapan Türk iş insanlarının sayısının arttığına dikkat çekerek Türkiye'nin Rusya ve Çin'den sonra "Özbekistan'daki en büyük üçüncü yatırımcı ülke" olduğunu belirtti.