ATAK’a ikinci sipariş Filipinler’den

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) şirketince üretilen ATAK taktik keşif ve taarruz helikopteri, Pakistan’ın ardından Filipinler’e de ihraç edilecek. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK’ı seçtiğini, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıkladı. Lorenzana, Hava Kuvvetleri’ne bağlı çalışma grubunun, genel maksat helikopteri olarak Sikorsky Black Hawk’ı tavsiye ettiğini, TUSAŞ yapımı T129 ATAK’ın ise ‘taarruz helikopteri’ olarak seçildiğini kaydetti. Filipin Hava Kuvvetleri, Saldırı Helikopteri Edinme Projesi kapsamında 24 adet taarruz helikopteri satın almayı öngörüyordu. Ancak Lorenzana, bütçe yetersizliğinden ötürü ancak 8 ila 10 adet arasında ATAK satın alabileceklerini duyurdu. Gelişme geçtiğimiz günlerde Filipinli savunma sitesi Max Defence’da yer alan haberi de doğruladı. Haberde, “Filipinler, saldırı helikopteri ihalesinde T129 ATAK’ı seçti” denildi.

İMZALAR ATILACAK

Öte yandan Filipinler ile Türkiye arasında helikopter ihracına ilişkin anlaşmanın da önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.