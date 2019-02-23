ATAK’ın 'ağır abisi' 5 yıl sonra havada

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı. SSB’de düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TUSAŞ ve savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı. Sözleşmeye İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat tarafından imza atıldı. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi, TSK’nın bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı.

ÜSTÜN ÖZELLİKLİ OLACAK

Projeyle yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme, elektronik harp, seyrüsefer, haberleşme ve silah sistemleriyle donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansına sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopterinin tasarlanarak üretilmesi planlanıyor. Projeyle ayrıca yerli sistem kullanımının azami seviyeye çıkarılması, tedarik güvenliği ve ihracat serbestliğinin sağlanması hedefleniyor.

TSK’YA GÜÇ KATACAK

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi’nin yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, mevcut yurt içi projelerde edinilen bilgi birikimi ile yerli, milli ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinde ve TSK’nın etkinliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ağır sınıf taarruz helikopterinin Gökbey gibi verilen sürede uçuşa hazır olmasını beklediklerini söyledi. Demir, “Helikopterlerimizin çeşitli versiyonları ve gelişmiş modellerinin, yeni teknolojilerin gerisinde kalmaması gerekiyor.” diye konuştu.

Ağır Taarruz Helikopteri Projesi’nin imza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilgili kurumların yöneticileri ve savunma sanayiinin önde gelen temsilcileri katıldı.

Helikopterin teknik özellikleri