İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6777
  • EURO
    31,1866
  • ALTIN
    1816.97
  • BIST100
    7708.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ATO Başkanı Baran: İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör istihdam sıkıntısı yaşıyor
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör istihdam sıkıntısı yaşıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektör olarak dile getirdikleri ortak konuların başında beyaz ve mavi yakalı işçi bulamama sorununun yer aldığını belirtti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
ATO Başkanı Baran: İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör istihdam sıkıntısı yaşıyor
ABONE OL

Baran, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'nın çok verimli geçtiğini, iş dünyasının, beklentilerini ve problemlerini aktarma imkanı bulduğunu ifade etti.

Toplantının başlangıcında Bakan Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik indirim çağrısına ilişkin gelişmeleri paylaştığını aktaran Baran, üyelerine çağrı yaptıklarını anımsattı.

Baran, reel sektör olarak dile getirdikleri ortak konuların başında beyaz ve mavi yakalı işçi bulamama sorununun yer aldığını vurgulayarak, "İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör istihdam edecek insan bulamama sıkıntısı yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 160 bin üyesini temsilen toplantıda dile getirdiği konuları şöyle sıraladı:

"- Enflasyon nedeniyle oluşan fiktif karların işletmelerin vergi yükünü artırması ve sermayesini eritmesi nedeniyle enflasyon muhasebesine geçilmesi

- Reel sektöre yönelik uygulamalarda esnaf ve tacir arasında ayırım yapılmaması, iş dünyasının bir bütün olarak değerlendirilmesi

- Katma Değer Vergisi uygulamasında bazı sektörlerde ürünlerin alım ve satımında uygulanan farklı oranların işletmeler açısından işlem yükü oluşturması ve karışıklığa yol açması nedeniyle alım ve satımlarda tek oranlı KDV uygulanması

- Vergi ödemeyi teşvik amacıyla düzenli vergi ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi

- Ticari kredi kartlarının limitleri ve taksitlendirme süreçlerinin ihtiyaç dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi

- İşletmelerin sermaye sıkıntısı nedeniyle finansman ihtiyacının devam etmesi

- Eski adıyla Bağ-Kur yeni sistemle 4b olarak tanımlanan emeklilik sisteminde prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi

- Şirketlerin birleşmesinin özendirilerek güçlenmesinin sağlanması

- Ankara'nın ihracat ve turizm alanında gelişimi için yurt dışına direkt uçuş sayısının artırılması"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.