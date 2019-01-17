Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılan şalgamdan ÖTV'nin kaldırılması üreticileri sevindirdi

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde yer alan ve kabul edilen "şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmayacak" kararı, özellikle şalgam üretiminin yoğun olarak yapıldığı Adana'da olumlu karşılandı.

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgamın havuç, turp ve bulgurdan yapıldığını ve yüzde 100 Türk ürünü olduğunu, buna ÖTV uygulamasının üreticilere büyük sıkıntı yarattığını kaydetti.

Sofraların vazgeçilmez sağlıklı içecekleri arasında yer alan şalgamın, gazlı içeceklere ÖTV getiren düzenleme kapsamına dahil edilmesiyle ilgili yanlıştan dönülmesi konusunda bakanlıklarla sürekli görüşmeler yaptıklarını aktaran Nas, TBMM Genel Kurulu'nda alınan "Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmayacak kararı" ile amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Şalgamdan ÖTV'nin kaldırılmasıyla ürünün tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran Nas, şöyle devam etti:

"Şalgamdan ÖTV'nin kalkmasıyla ürünün bilinirliği açısından çalışmalarımız daha yoğun olacak. Çünkü gazlı içecekle kıyasladığınız zaman şalgam daha zahmetli ve maliyetli. ÖTV kalktıktan sonra ürünün kalitesiyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarımız artacak. ÖTV ile diğer içeceklerle rekabet edemiyorsunuz. Şimdi elimiz daha da kuvvetlendi. Araştırma, geliştirme ihracat atağında olacağız."

26 ülkeye şalgam ihracatı

Nas, derneklerini, şalgam üreticilerini tek çatı altında toplamak amacıyla 7 yıl önce kurduklarını ve dernekte şu an 30'a yakın firmanın olduğunu belirtti.

Şalgamın sadece Türkiye'de üretildiğine dikkati çeken Nas, "Yıllık 30 milyon litre civarında bir üretim var, bunun yaklaşık 3,5 milyonu ihracata gidiyor. Yaklaşık 26 ülkeye ihracat var. Bunların başında Avrupa ülkeleri geliyor. ABD, Çin, Japonya'ya da gönderiyoruz. Dünyada bizden başka şalgam üreten ülke yok. Ürün tamamen tarımsal ve çok faydalı. Antioksidan ve içerisinde şeker olmayan bir ürün, faydası anlatılamaz." diye konuştu.

Kentte 89 yıldan bu yana dedesinden devraldığı şalgam üretimini devam ettiren Emre Göde de ÖTV'nin kaldırılması kararının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şalgamın, gazlı içecekler yerine tercih edilmesi gerektiğini ve herkesin tüketmesi gereken ürünlerin başında geldiğini ifade eden Göde, ÖTV'nin kendilerine ekstra bir maliyet bindirdiğini kaydetti.

Göde, ÖTV'nin kaldırılmasıyla satışların daha da artacağını aktardı.

Şalgam üreticisi Ömer Çelik de ÖTV'nin kaldırılmasının satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.