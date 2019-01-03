İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4865
  • 6,2389
  • 227.165
  • 88.998
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 azalışla 334,65 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,87 değer kaybıyla 10.488,50 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 6.702,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybıyla 4.651,02 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 azalışla 8.528,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 18.235,50 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının azalması ile güvenli liman olarak görülen varlıklara ilginin arttığını ve pay piyasalarının satış baskısı altında kaldığını belirterek, piyasaların makroekonomik verilere daha fazla tepki vereceği bir döneme girildiğini dile getirdi.

Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Bretix sürecinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı

ABD heyetinden 'FETÖ'cü Batmaz' hamlesi

ABD heyetinden 'FETÖ'cü Batmaz' hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

İstanbul'da karın yağacağı tarih belli oldu 'Sibirya Ekspresi' uyarısı geldi

İstanbul'da karın yağacağı tarih belli oldu 'Sibirya Ekspresi' uyarısı geldi

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

Kayıp firavunun mezarı

Kayıp firavunun mezarı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA