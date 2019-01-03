Avrupa borsaları düşüşle başladı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 azalışla 334,65 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,87 değer kaybıyla 10.488,50 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 6.702,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybıyla 4.651,02 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 azalışla 8.528,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 18.235,50 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının azalması ile güvenli liman olarak görülen varlıklara ilginin arttığını ve pay piyasalarının satış baskısı altında kaldığını belirterek, piyasaların makroekonomik verilere daha fazla tepki vereceği bir döneme girildiğini dile getirdi.

Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Bretix sürecinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.