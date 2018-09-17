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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı.

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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kazanarak günü 378,31 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak 5.348,87 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,23 kaybederek 12,096,41 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,08 artarak 21.111,40 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 7.302,10 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,54 yükselişle 1,1691 seviyelerinde bulunuyor.

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