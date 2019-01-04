Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,87 artışla 336,82 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,98 değer kazancıyla 10.520,15 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 artışla 6.742,70 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 primle 4.649,69 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,97 yükselişle 8.604,50 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,32 değer kazancıyla 18.454,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.