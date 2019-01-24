13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2706
  • 5,9885
  • 216.744
  • 101.002
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,05 artışla 355,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 azalışla 11.041,66 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 6.827,45 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 4.835,31 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 artışla 9,159,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 kazançla 19.436,50 puanda seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan siyasi belirsizlik ve küresel ekonominin yavaşlayacağına yönelik endişeler piyasalarda risk iştahını azalttı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

Bugün ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi'nin son açıklanan makroekonomik verilerin işaret ettiği ekonomideki yavaşlamaya ilişkin tespit ve söylemlerinin takip edileceğini söyledi.

Bugün ayrıca, Avro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak.

TCG Sakarya S-354 karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'den ABD'ye Venezuela uyarısı: Sonucu felaket olur

Rusya'den ABD'ye Venezuela uyarısı: Sonucu felaket olur

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

Yolsuzlukla suçlanan Renault CEO’su istifa etti

Yolsuzlukla suçlanan Renault CEO’su istifa etti

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

Maduro'yu tanımamak Venezuella halkını tanımamaktır

Maduro'yu tanımamak Venezuella halkını tanımamaktır

ABD'den İran geri adımı

ABD'den İran geri adımı

Venezuela ordusu safını belli etti

Venezuela ordusu safını belli etti

Ortak mitingden önce tanıtım

Ortak mitingden önce tanıtım
 

POPÜLER HABERLER

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA