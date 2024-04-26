Avrupa'nın dev projesinde Türk imzası! ilk adım atıldı

Kalyon İnşaat'ın Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

"AVRUPA'NIN HALİ HAZIRDA EN BÜYÜK BORU HATTI PROJESİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz törene ilişkin yaptığı açıklamada, "Romanya programlarımız kapsamında; Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı İlk Boru İndirme Töreni'ne katıldık. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasitesiyle Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi.

Bu anlamda gerek Romanya'nın Karadeniz'deki gaz rezervlerinin ülkenin iç kesimlerine ulaştırılması noktasında gerekse AB'nin artan gaz ihtiyacının karşılanması noktasında stratejik bir öneme sahip. Çelik boru temininin de Türkiye'den sağlandığı bu proje kapsamında yaklaşık bin 200 kişi istihdam edilecek. Ülkemiz için de çok önemli ve gurur duyduğumuz bu projeye imza atan Türk firmalarımıza teşekkür ediyor, projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Neacşu, törende yaptığı konuşmada, Romanya'nın uygun ve doğru bir yolda olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Romanya genelinde uygulanan programlar, fonlar her yerde inşa ediliyor. Altyapı inşaatları var. Karadeniz'de gaz çıkartmaya başladık. Bu gazları taşıyabiliyoruz. Ülkemizin tamamı refaha doğru gidiyor. İnsanlar da aynı şekilde gelişiyor. Romanya bir bölge hub'ı olabilir ve olması gerektiği söylendi. Enerji açısından... Çünkü Avrupa ülkelerinde böyle bir imkan yok. Ucuz ve çok enerji elde edebiliyoruz. Gazı enerjiye dönüştürüyoruz. Çok iyi yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. Rüzgarın güçlü olduğu bölgelerimiz var. Aynı zamanda Karadeniz platformu da buna eklenmiştir. Burada da rüzgar enerjisi üretilebilir."

- "BU PROJENİN BABASI SAYILABİLİRİM"

Romanya'da "her bir projenin vaftiz babası olduğunun" söylendiğini belirten Neacşu, "Bu projenin babası sayılabilirim. Başbakan yardımcısı olarak ilk katıldığım toplantılardan biri bu projenin başlaması talimatı oldu. Hazirandı. Bugün buradayım. Fiilen bu boruyu toprağa gömüyoruz. Bu da ilk adımın atılması demek. Sağlıklı olursak önümüzdeki sene haziran ayında işlerin bitimini de kutlarız. Bu projeyi babası olarak takip edeceğim." diye konuştu.

Türk ve Rumen şirketlerinin güçlerini bir araya getirip başka pazarlarda başarılı sonuçlar elde edebileceğini ifade eden Neacşu, "Birlikte çalışmaya çaba gösterin. Çünkü birbirimizi tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin arttığını vurgulayan Neacşu, bir dönem dengeli olmayan turist sayısının son zamanlarda eşitlenmeye başladığını söyledi.

- "PROJENİN YAPIM BEDELİ YAKLAŞIK 500 MİLYON AVRO"



Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu da Kalyon İnşaat olarak, bu kıymetli projede, önemli bir kilometre taşına ulaşmaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını vurguladı.

80 yıl önce Anadolu'da yerel bir girişim olarak başladıkları yolculuklarının artık ülke sınırlarını aştığını belirten Kalyoncu, "Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki tecrübemiz sayesinde, Türkiye'de ve küresel ölçekte çok büyük projelere imza atar duruma geldik. Farklı ülkelerdeki çalışmalarımızla, Türk mühendislik kalitesini dünyaya taşımak da bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin uzun tarihi köklere dayandığına işaret eden Kalyoncu, iki ülke arasında hem kültürel alışveriş ve turizm faaliyetleri hem de ekonomik anlamda ticaret hacminin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Bu projenin hem Avrupa'nın hem de Romanya'nın artan gaz ihtiyacını karşılamak ve enerjide arz güvenliği sağlamak adına stratejik öneme sahip olduğunu ve Avrupa Birliği Ortak Fayda Projeleri Listesi'nde yer aldığını bildiren Kalyoncu, şöyle devam etti:

"SNTGN Transgaz'ın yatırımı olan projenin yapım bedeli yaklaşık 500 milyon avro. Hat tamamlandığında toplam 308 kilometre uzunluğunda bir doğal gaz iletim hattı olacaktır. Proje kapsamında ayrıca, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor. Proje kapsamında Kalyon İnşaat tarafından toplamda 100 bin ton ağırlığında çelik boru Türk tedarikçilerden temin edilmektedir.

Toplam süresi 24 ay olan projenin, Haziran 2025'te tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin en yoğun dönemde 1200 kişilik bir iş gücü istihdamı sağlanacaktır. Bugün ilk boruların kanala indirilmesine birlikte şahit olacağımız Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı'nın, Romanya ile olan ekonomik ilişkimize yeni bir ivme ve dinamizm kazandıracak önemde proje olduğunu düşünüyorum. Kalyon İnşaat olarak bu projede gösterdiğimiz başarı, sadece şirketimizin değil, ülkemizin de mühendislik kapasitesi ve gücünü de yansıtıyor."

Kalyoncu, Türk şirketleri olarak, dünya çapında önemli altyapı projelerine imza atmak ve bu yönde rekabetçi avantaj kazanmak için kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

- "RUMEN VE TÜRK ŞİRKETLERİ AFRİKA'DA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR, ORADA YAPACAK ÇOK İŞ VAR"



Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ise işlerin yüzde 30'una geldikleri projenin Romanya için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk şirketleri ile birçok proje imkanının olduğu Afrika'ya gidilmesi önerisinde bulunan Sterian, "Rumen ve Türk şirketleri Afrika'da birlikte çalışabilir, orada yapacak çok iş var. Türkiye'deki şirketler çok iyi çalışıyor. Kalyon bunun için iyi bir örnek. Kalyon'un, ekonomik yayılmamızda yanımızda olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu, Transgaz Genel Müdürü Sterian'e plaket verdi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu, Transgaz Genel Müdürü Sterian, Cemal Kalyoncu ve Murathan Kalyoncu tarafından butonlara basılarak boru indirme töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, iş insanları Mehmet Cengiz ve Ali Kibar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

- KARADENİZ-PODİŞOR DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ



Verilen bilgiye göre, Kalyon Holding, Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini 2020'de kazandı. SNTGN Transgaz ile imzaların atılmasının ardından projenin inşası için geçen haziran ayında işe başlama talimatı verildi.

Proje, Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gazın ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılmasını kapsıyor. Aynı zamanda AB ve Romanya'nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından önem taşıyor.

Podişor doğal gaz boru hattı ihalesi projesi ile Kalyon Holding, inşaat ve enerji konusundaki bilgi ve deneyimi ile mühendislik ve büyük proje yönetme yeteneğini Avrupa'ya taşıyor. Bu başarıda proje için en iyi teknik çözümün sunulması ve TANAP Doğal Gaz Boru Hattı ile Silivri BOTAŞ Doğal Gaz Depolama Tesisi gibi projelerde gösterdiği mühendislik kabiliyeti ve tecrübesi etkili oldu.

Çelik boru temininin Türkiye'den sağlandığı projede, boru indirme töreni gerçekleştirildi.

- PROJENİN DETAYLARI



Toplam 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa ediliyor. Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. BRUA; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor konumunda bulunuyor.

Proje kapsamında, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.

Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin önemli bir kısmı karşılanacak.

Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında ayrıca, Kalyon Holding tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru da tedarik ediliyor.