‘Avrupa’nın Türkiye’ye çok ihtiyacı var’ 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Budapeşte’de bulunan, Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat’ın girişimleriyle yenilenen Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti.

İLK 10’A GİRECEKSİNİZ

Ziyaret sırasında Adnan Polat ve beraberindeki Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Orban, Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağına inandığını belirterek, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Batı medyasında Türkiye’ye haksız eleştirilerin yöneltildiğini belirten Orban, “Macaristan, hiç kimseye ülkesini nasıl yöneteceği konusunda eğitim verme taraftarı değil. Türkler, kendi ülkelerini yönetmeyi herkesten daha iyi bilir. Ben de kendi ülkemi herkesten iyi yönetirim. Diğer ülkelere saygı göstermek istiyorsanız, seçimle gelenlere de saygı duymalısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ı ziyaret ettiğinde Türkiye’ye olan saygımızı kendisini iyi ağırlayarak gösterdik” diye konuştu.

GALATASARAY’I KURDU

Macar ve Türk halkının birbiri hakkında olumlu düşündüğünü aktaran Başbakan Orban, “Türkiye ile çok özel bir dostluğumuz var. Politik tabanımız iki tarafın arkadaşlığı üzerine kurulmuş vaziyette. Türkiye’yi çok önemli bir ülke. Dünyanın en önemli ekonomilerinden biri. Yapı olarak çok güçlü” dedi. Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ise Gül Baba’nın hem Müslüman hem de Hristiyan ziyaretçilerinin olduğunu belirterek “Macarların ve Türklerin gurur duyduğu bir şahsiyet. Galatasaraylılar, Gül Baba’yı manevi kurucusu olarak kabul ediyorlar” dedi.