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Ekonomi

Avrupa'ya örnek teşkil edecek! Türkiye'den 12 milyar metreküplük doğal gaz planı

Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlama noktasında kilit rol üstlenen Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri için düğmeye basıldı. Türkiye doğal gaz depolama tesislerinin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bu tesislerimiz, Avrupa'ya örnek teşkil edecek nitelikte. BOTAŞ, 2028 yılında bu iki tesisin toplamında 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor' dedi.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Avrupa'ya örnek teşkil edecek! Türkiye'den 12 milyar metreküplük doğal gaz planı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden olduğunu belirterek, "Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK DOĞAL GAZ TESİSİ HAMLESİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlamada kilit rol üstleniyor.

Fotoğraf: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, "Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerimiz, hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden. Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri'deki 4,6 milyar metreküp ve Tuz Gölü'ndeki 1,2 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz depolama tesislerinin, 2028'de toplam 12 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştırılması hedefleniyor.

Tesisler, aynı zamanda çevreci özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megavat elektrik gücünde RES bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor.

Fotoğraf: Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi

Bunun yanı sıra, ilave 4,2 megavat gücünde yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor. Yeni RES'in bu yıl sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 8,4 megavat elektrik gücüne çıkacağı hesaplanıyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise gücünü güneş enerjisinden alıyor. 3 megavatlık GES bulunan tesis, tüm ihtiyacını bu santralden karşılıyor.

Öte yandan, ilave 30 megavat elektrik gücünde yeni bir GES'in de çalışmalarının başladığı tesiste, ilave yatırımın hayata geçmesiyle GES kapasitesinin 33 megavat elektrik gücüne çıkacağı öngörülüyor.

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