Avustralyalı paket devi Türkiye’ye geliyor

Adbox Australia Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Özer, sıcak ve soğuk yiyecekleri aynı ortamda izole bir şekilde muhafaza eden özelliğiyle kısa sürede Avustralya’da başarıya ulaşan Adbox'u Türkiye pazarına sunmayı planladıklarını belirterek, "Türkiye’de hem üretim hem de ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada hızla yaygınlaşan evlere paket servislerde yemeğin sıcaklığını koruması ön plana çıkıyor. Ancak, kapalı kutularda gerekli izolasyonun yapılmaması nedeni ile yemekler soğurken, soğuk kalması gereken içecek, tatlı ve dondurma gibi gıdalar da ısınıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan Avustralya’daki Türk girişimciler, bir ilki gerçekleştirerek sıcak ve soğuk gıdaların sıcaklıklarını aynı ortamda koruyan bir kutu geliştirdiler. Kutunun üzerine konulan ledpanellerle de yeni nesil reklamcılığı paket servis sektörüne taşıdılar. Adbox Australia ismi verilen kutular, kısa sürede Avustralya’da kullanılıp beğenilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adbox Australia Üst Yöneticisi Özer, 1 milyon dolarlık yatırımla 2 yıllık Ar-Ge sonucu Adbox’u geliştirdiklerini belirterek, Türkiye’de hem üretim hem de ihracat hedeflediklerini kaydetti.

Özer, Avustralya’da elde ettikleri başarıyı şimdi Türkiye’ye taşımak istediklerini belirterek, imalatı da Türkiye’ye çekip çevre ülkelere de açılmayı planladıklarını ifade etti.

Günümüzde online yemek siparişi pazarı büyüklüğünün 35 milyar dolar olduğunu, 2030 yılında da 365 milyar dolara çıkmasının beklendiğinin bilgisini veren Özer, paket servis sektörünün önünün açık olduğunu ve yatırım fırsatlarının bulunduğunu bildirdi.

Özer, çabuk büyüyen bu sektörün, beraberinde bazı problemlerle geldiğini belirterek, "Biz de hem gıda sektöründen gelen tecrübelerimiz hem de teknolojiye olan yakınlığımızdan, gördüğümüz bazı problemleri çözmek için çalışmalara başladık ve Adbox’ı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge’ye 1 milyon dolar yatırım yaptık

Siparişin gecikmesinin gelen yemeğin kalitesini düşürdüğünü, sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Tavuk, pirinç, ıspanak ve mantar gibi bazı gıdalar tekrar ısıtıldığında insan sağlığını tehlikeli seviyelerde tehdit edebiliyor. Birçok firma ürünlerinin yalıtımlı olduğu şeklinde reklamlar verir ama bu yalıtım yemekleri gerektiği kadar koruyamaz. Biz de yaklaşık 2 yıllık Ar-Ge ve denemeler sonrası aradığımız sonuca ulaştık. Sadece Ar-Ge’ye 1 milyon dolar yatırım yaptık. Kullandığımız özel yalıtım laboratuvar testleri ve müşteri denemeleri ile kalitesini ispatladı. Yalıtımlı kutularımız mesela pizzayı aynı sıcaklıkta adrese götürdüğü gibi ikinci bolümde de soğuk dondurma ve içecekleri aynı serinlikte götürebiliyor. Bunu dünyada sunabilen tek firmayız. Dışarıdaki hava şartları ne olursa olsun yaz-kış fark etmeden gıdalar mutfaktan çıktığı derecelerini rahatlıkla koruyabiliyor."

Özer, Avustralya’da Dominos Pizza, Pizza Hut, KFC, TacoBell, Zambrero, Hog’s Breath ve birçok restoran ile catering firmalarının Adbox kutularını kullandığını belirterek, "Uber Eats de medyada çıkan soğuk yemek şikâyetlerinden sonra bizimle görüşmelere başladı ve şu anda anlaşma konusunda son aşamalardayız." ifadelerini kullandı.