Aygün Alüminyum ile KOBİ’ler dünyaya açılıyor, ihracat artıyor!

İhracat başarılarıyla ve bu konudaki birincilik ödülleriyle adından sıkça söz ettiren Türk Şirketi Aygün Alüminyum, üretim faaliyetlerinde kullandığı bir çok malzemeleri, yerli ve milli KOBİ’lerden tedarik ediyor ve böylece KOBİ’ler, dünyanın her bölgesinden birçok yeni referansa ulaşıyor. Bu yeni pazarlar ve referanslarla birlikte büyüyen KOBİ’ler, Aygün Alüminyum sayesinde, ülkemizin ihracatına önemli katkılar sağlıyorlar.

Başarılı Türk Şirketi Aygün Alüminyum sayesinde; dünyaya açılma, yepyeni pazarlar keşfetme ve ürünlerini sunma fırsatı yakalayan KOBİ’ler, aslında yepyeni bir hizmet sektörü yaratıyor. Bu da, ekonominin daha çok büyümesi, genişlemesi ve yayılması anlamına geliyor.