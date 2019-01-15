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Aygün Alüminyum ile KOBİ’ler dünyaya açılıyor, ihracat artıyor!

İhracatın yıldızı, Türk Şirketi Aygün Alüminyum, Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli birçok işletmenin dünyaya açılmasına birebir destek oluyor ve katkı sağlıyor!

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İhracat başarılarıyla ve bu konudaki birincilik ödülleriyle adından sıkça söz ettiren Türk Şirketi Aygün Alüminyum, üretim faaliyetlerinde kullandığı bir çok malzemeleri, yerli ve milli KOBİ’lerden tedarik ediyor ve böylece KOBİ’ler, dünyanın her bölgesinden birçok yeni referansa ulaşıyor. Bu yeni pazarlar ve referanslarla birlikte büyüyen KOBİ’ler, Aygün Alüminyum sayesinde, ülkemizin ihracatına önemli katkılar sağlıyorlar. 
 
Başarılı Türk Şirketi Aygün Alüminyum sayesinde; dünyaya açılma, yepyeni pazarlar keşfetme ve ürünlerini sunma fırsatı yakalayan KOBİ’ler, aslında yepyeni bir hizmet sektörü yaratıyor. Bu da, ekonominin daha çok büyümesi, genişlemesi ve yayılması anlamına geliyor. 
 
 
Türkiye’deki en prestijli projeler denildiğinde akla gelen ilk marka olan Türk Şirketi Aygün Alüminyum, KOBİ’leri yalnız bırakmayarak, yerli ve milli tedarikçilerini dünya ile tanıştırıyor. Yepyeni ihracat alanları yaratabilmeleri için onlara yön gösteriyor. Bu şekilde, Aygün Alüminyum tedarikçisi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, daha önce hiç karşılaşmadıkları yepyeni iş fırsatları yakalıyorlar. 
 
Belçika’da Brüksel’ de; Yeni NATO Karargâhı Projesi; İngiltere Londra’da; North Wharf Gardens, Hounslow Civic Centre, Camden Lock; Rusya ve Azerbaycan’da; Bakü Hilton, Oko Tower ve sayamadığımız daha birçok prestijli ve ödül almış projeyle günümüzde artık global bir Türk Markası haline gelen Aygün Alüminyum, hizmet sunduğu ülke ve bölge sayısını günden güne artırırken, yerli KOBİ’lerimizi de bu sinerji dalgasına dahil ediyor! 
 
İhracatın yıldızı Türk Şirketi Aygün Alüminyum, yerli ve milli KOBİ’lerimizi, henüz haberdar olmadıkları veya erişemedikleri ürün kalemleri hakkında bilgilendiriyor. KOBİ’lerin erişemedikleri bu ürün kalemleri Aygün Alüminyum’ un tecrübe ve bilgi desteğiyle ülkemize getirilebiliyor ve Aygün Alüminyum bu ürünleri tekrardan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizden satın alıyor. 
 
 
KOBİ’ler, Türk Şirketi Aygün Alüminyum’ un desteğiyle, dünyanın farklı bölgelerindeki satıcılarla tanışıyor ve hizmet ağlarını genişletiyorlar. Sürekli büyüyen bu hizmet ağı, aslında ülkemizin ihracatına dolaylı bir kanaldan büyük bir katkı sunuyor. Üstelik bu katkı, geçici değil, bir süreklilik arz ediyor. Bu da, başarılı Türk Şirketi Aygün Alüminyum’ un, ülkemiz ekonomisine (özellikle ihracat tarafında), çok önemli temel taşları inşa ettiği anlamına geliyor. 
Gerek eğitime olan desteğiyle, gerek istihdama olan katkılarıyla, gerekse ihracat rekorlarıyla, “katma değer yaratmayı” bir ilke haline getirmiş olan başarılı Türk Şirket Aygün Alüminyum; yerli tedarikçilere verdiği bu önemli destekle birlikte “katma değer yaratmak” konusunda bir ilke daha imza attı! 
Türk Şirketi Aygün Alüminyum’ un Kısa Bir Tarihçesi
 
Aygün Alüminyum, üretim ve işletme hayatına ilk olarak 1979 yılında; İstanbul, Levent’ teki mütevazi tesislerinde başladı. Alüminyum doğrama uygulamalara takiben, cephe kaplama işine bugün; İstanbul, Tekstilkent, Koza Plaza’daki 1.500 m²’lik merkez ofisinde devam etmektedir. Sürekli büyümeyi ve kaliteyi ilke edinmiş olan şirket, Tekirdağ Çorlu Fabrikası’nı büyüterek yakın zamanda ek üretim tesislerinin açılışını yaptı. Böylelikle, yalnızca ihracata değil, istihdama sağladığı katkılarla da yeniden dikkatleri üzerine çekti. 
 
Yakın zamanda, Amerika’da; hırsızlığa, kurşuna, bombalara vb. karşı dayanıklılık testlerini başarıyla geçerek, kalitesini bir kez daha kanıtlayan şirket, zorlu Amerika pazarına girmiş olmanın haklı gururunu yaşıyor. 
İhracatın Yıldızı Aygün Alüminyum’ un Farklı Ülkelerdeki Başarılı ve Prestijli Projelerinden Sadece Birkaçı
 
North Wharf Gardens- Londra / İngiltere
 
Lots Road-Chelsea / İngiltere
 
Hounslow Civic Centre-Londra / İngiltere
 
Camden Lock-Londra / İngiltere
 
Brighton Marina-Brighton / İngiltere
 
Ocean Village-SouthHampton / İngiltere
 
NOX – Moskova / Rusya
 
Nato Headquarters-Brüksel / Belçika
 
Esentai Park Mall-Astana / Rusya
 
Litsa-Moskova / Rusya
 
Monet Hotel-Moskova / Rusya
 
Fili Grad-Moskova / Rusya
 
Olympia Park-Moskova / Rusya
 
Olympia Park Sport Complex-Moskova / Rusya
 
Haydar Aliyev Cultural Centre (HAMP) -Bakü / Azerbaycan
 
Oko Tower ( Plot 16 ) - Moskova / Rusya 
 
Tsvetnoy-Moskova / Rusya
 
Bakü Hilton-Baku / Azerbaycan
 
Capital Hill-Moskova / Rusya
 
Flame Towers-Bakü / Azerbaycan 
 
Plot9 -Moskova / Rusya
 

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