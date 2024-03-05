Ayran 4 kıtadaki 25 ülkede ağızları tatlandırdı: 2,5 milyon dolar gelir

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ayran ihracatı ve elde edilen gelir son yıllarda artış gösterdi.
2023'te bu ürünün dış satımı yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 438 tonu buldu. Bir önceki yıl 3 bin 202 ton ayran ihraç edilmişti.
Söz konusu dönemde ayran ihracatından elde edilen gelir de yüzde 29,4 artışla 1 milyon 925 bin 562 dolardan 2 milyon 493 bin 119 dolara çıktı.
Son 5 yılda ayran ihracatından sağlanan gelir ise 7 milyon 695 bin 940 doları buldu.
2021'de ilk kez 1 milyon doların aşıldığı ayran ihracatında geçen yıl da 2 milyon dolar barajı geçilmiş oldu.
- İLK SIRADA GÜRCİSTAN VAR
Son 5 yılda ayran ihracatı yapılan ülke sayısı da katlandı. 2019 yılında 12 ülkeye ihracat yapılırken geçen yıl ayran satışı yapılan ülke sayısı 25'e ulaştı. Yıl boyunca Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada 25 ülkeye ürün gönderildi.
Gürcistan, ayran ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği ülke olarak öne çıktı. Bu ülkeye geçen yıl boyunca 1720 ton ayran gönderildi. İhracattan elde edilen gelir ise 1 milyon 103 bin dolar oldu.
Gürcistan'ı 485 bin dolarlık ihracatla Kuveyt takip etti. Libya ise 236 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye'nin geçen yıl ayran sattığı ülkeler, ihracat miktar ve tutarları şöyle:
Ülkeler
Ayran İhracatı (Kilogram)
Ayran İhracatı (Dolar)
Gürcistan
1.719.751
1.102.639
Kuveyt
527.991
485.377
Libya
335.174
236.001
Özbekistan
142.776
107.010
Suriye
154.643
104.751
İsrail
122.294
96.382
Irak
147.960
96.094
Kosova
78.277
62.149
Almanya
54.402
50.098
Birleşik Arap Emirlikleri
43.173
37.589
İsviçre
22.700
30.934
Birleşik Krallık
27.300
24.852
ABD
10.066
8.919
Bahreyn
3.292
6.675
KKTC
8.759
6.192
Moritanya
5.760
5.299
Bulgaristan
6.188
4.673
Azerbaycan
3.671
2.627
Türkmenistan
2.188
1.627
Arnavutluk
1.226
993
Lübnan
1.547
884
Rusya
766
550
Maldivler
273
206
Singapur
217
126
Çin
93
124