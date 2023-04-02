Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Ramazanın o manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Tüm İstanbulluların Ramazan-ı Şerifini rebrik ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE TEPKİSİ

Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 günde birileri seccadelere ayakkabıyla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan talimat alıyor. Onlara göre meşrudur. Bütün bunlara 14 Mayıs'ta benim milletim en güzel şekilde cevabı verecektir.

Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Milletimiz oruçla, Kur'anla bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde. Şov peşinde koşmadan çalışan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı elden geçiriyor onarıyoruz. Dün itibariyle 67 bin 50 konut ve köy evinin yapın sürecinin başlattık. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz.

Belediye hizmet binamızdan hükümet konağından, kentsel dönüşüm projelerinden, ibadethanelere, park, bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz. Bu eserlerin belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar, bizim gözbebeğimiz olan ilçelerimizdendir. Bağcılar millet bahçemizi de yıl sonunda kadar hizmete alacağız.

Hanımefendi Hatay'da yapılan hastanelerle dalgasını geçiyor. Önce gel Çam ve Sakura'yı Ankara'daki Şehir Hastanesini gör.

İYİ PARTİ'YE İSABET EDEN KURŞUN

Hanımfendi beni çok sinirli görmüş, kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine papatya çayının yanında rezene çayı tavsiye diyoruz. İstanbul il Teşkilatının bizim yönlerndirmemizle kurşunlandığını iddia ediyor. Şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemez bu bir karakter meselesidir. 14 Mayıs'ta bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum.