Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Tarım, çiftçi, 4b Bağkur 2022 emekli maaş tablosu

2022 emekli maaş tablosu, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden şekillendi. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olan Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak açıklanırken, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 42,35 oldu. Buna göre tarım, çiftçi, 4b Bağkur 2022 emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 emekli maaş tablosuna göre SSK, Bağkur maaşları

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranına göre zamlanıyor.

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi.

Bağkur'lu çiftçi emeklisinin maaşı Ocak ayında 2.262 lirayken, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 3.500 TL'ye yükseldi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayına ilişkin enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41.85, SGK ve Bağkur emeklilerine yüzde 42.35 oranında zam yapılacak.

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85

Ek zam beklentisi: 3

Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

TARIM, ÇİFTÇİ, 4B BAĞKUR 2022 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

(TL) Ocak - Temmuz

SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687

SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500

BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500

BAĞKUR'LU (4B) EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4B Bağkur emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor.

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?