Bakan Albayrak: 2018 bütçe açığı hedefimizle uyumlu olarak 72,6 milyar TL oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk.' dedi.
- AA
Bakan Albayrak'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72,6 milyar lira oldu."
"Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu."
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