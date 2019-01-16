Bakan Albayrak: 2018'de 100 milyon ton kömür üretimi hedefi tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.