Bakan Albayrak: Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk
Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk' dedi. Bakan Albayrak açıklamasının devamında 'Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor' dedi. Gece yarısı yaşanan dövizdeki hareketlilikle ilgili de konuşan Bakan Albayrak, 'Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu' dedi.
TRT Haber yayınında konuşan Bakan Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:
*Enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı çok önemli
*Devlet olarak desteğimizi 3 ay daha sürdüreceğiz
*Biz çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz.
CİDDİ YANSIMA OLMADI
*Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz, "Mış" gibi yapanları programa almayacağız
*İndirim yapan sektörlerin cirolarında yükseliş oldu; firma ve sektör bazında indirimi iyi yansıtanlar olduğu gibi az yansıtanlar da oldu.
*Seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 sonu itibariyle bütçe açığı hedefini başaramazdık, 2019 bütçesinde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz
*2019 bütçe disiplini içerisinde, reel sektöre olan yükümlülük açısından çok daha gelirlerle ilişkili şekilde likiditenin daha rahat olduğu bir dönem olacak
MERKEZ BANKASI KENDİ ADIMLARINI ATACAKTIR
*Merkez Bankası kendi adımlarını, piyasayı gözeterek atacaktır.
ASYA PİYASALARI ETKİLEDİ
*(Gece yarısı kurda yaşanan dalgalanma) Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu.
*Bankalarla bir çalışmamız var, önümüzdeki günlerde KOBİ'ler ve esnaf ve imalat sanayi için güzel bir paket çalışıyoruz
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