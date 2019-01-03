Bakan Albayrak: Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk

TRT Haber yayınında konuşan Bakan Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı çok önemli

*Devlet olarak desteğimizi 3 ay daha sürdüreceğiz

*Biz çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz.

CİDDİ YANSIMA OLMADI

*Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz, "Mış" gibi yapanları programa almayacağız

*İndirim yapan sektörlerin cirolarında yükseliş oldu; firma ve sektör bazında indirimi iyi yansıtanlar olduğu gibi az yansıtanlar da oldu.

*Seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 sonu itibariyle bütçe açığı hedefini başaramazdık, 2019 bütçesinde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz

*2019 bütçe disiplini içerisinde, reel sektöre olan yükümlülük açısından çok daha gelirlerle ilişkili şekilde likiditenin daha rahat olduğu bir dönem olacak

MERKEZ BANKASI KENDİ ADIMLARINI ATACAKTIR

*Merkez Bankası kendi adımlarını, piyasayı gözeterek atacaktır.

ASYA PİYASALARI ETKİLEDİ

*(Gece yarısı kurda yaşanan dalgalanma) Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu.

*Bankalarla bir çalışmamız var, önümüzdeki günlerde KOBİ'ler ve esnaf ve imalat sanayi için güzel bir paket çalışıyoruz