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Ekonomi

Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:17
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Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın (@aa_finans) yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Petrol kuyusundaki yangını söndürmek için 100 mm toplarla vurdular

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