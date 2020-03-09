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Ekonomi

Bakan Albayrak: Tekstil ve hazır giyim sektörü için yeni bir finansman programı hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık.' dedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 14:46 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Albayrak, "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR FİNANSMAN PROGRAMI HAZIRLADIK"

"Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık." diyen Albayrak, "Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık." şeklinde konuştu.

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