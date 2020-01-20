20.01.2020 13:51 - Güncelleme: 20.01.2020 14:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.

Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık.

BDDK takipteki krediler konusunda kararlı.

Tüketici kredilerinde ötelenmiş talep var, ince ayar zamanına geldik.

Gıda tedarik zincirinde speküle edilecek alan var, süreci iyileştirmek istiyoruz.

TL dış stoklara daha dayanıklı, rekabetçi bir kur olmalı.

Özel bankalar başarılı bir yılı geride bırakmadı. 3 kamu bankası karlılık açıklayacak. Tek haneli faizden kredi vermek için müşterileri arayan özel bankalar var.