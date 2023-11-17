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Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Sakarya Gaz Sahasından hali hazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaştık. Bu üretim 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamaktadır.' dedi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası açıklaması
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonun bugünkü toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı.

* Sakarya Gaz Sahasından hali hazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaştık. Bu üretim 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamaktadır.

  • Alparslan Bayraktar
  • Sakarya Gaz Sahası
  • doğal gaz

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