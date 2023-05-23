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Ekonomi

Bakan Bilgin asgari ücret ve memur maaşına ilişkin kararı duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programına asgari ücret, zamlı memur maaşı ve EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin asgari ücretin Temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini işaret ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin TL olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

23 Mayıs 2023 Salı 01:10 - Güncelleme:
Bakan Bilgin asgari ücret ve memur maaşına ilişkin kararı duyurdu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı, memur maaşı ve EYT başvuruları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EYT MAAŞLARI BAĞLANIYOR

Bakan Vedat Bilgin, EYT başvurularıyla ilgili, "Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor." dedi.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı.

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