Bakan Bilgin'den asgari ücrete ara zam açıklaması! Rakam verdi

Bakan Bilgin, Habertürk canlı yayınında asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yaptı.

Kübra Par'ın "Asgari ücrete ara zam ne kadar olur?" sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"AKILDA KALSIN DİYE 500 DOLAR DİYORUM, ONA ENDEKSLEMEK İSTEMİYORUM"

Asgari ücretin belirlenme sürecinde bizim yasal prosedürümüz var. Öncelikle Asgari Ücret Komisyonu diye bir komisyonumuz var. Bu komisyon kararları veriyor. Biz buna göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan bir rakam açıklamam doğru olmaz.

Ama şunu söylüyorum, 500 dolara tekabül eden bir alım gücünün Türkiye'nin asgari ücrette korumasının, sadece asgari ücretliler için değil diğer ücretli çalışanların yukarıya doğru belirlenmesi konusunda da önemli.

Ben bu eşiği temmuz ayı için diyorum. Çünkü orada paranın reel değerini satın alma gücünü değerlendiren bir durum var. Raporları kurulda değerlendiriyoruz. Akılda kalsın diye 500 dolar diyorum. Yoksa 500 dolara endekslemek istemiyorum.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Yatırımların maliyetleri var. Sabit sermaye yatırım maliyetlerini belirleyen birçok iktisadi faktör var. Ekonomimizin döviz üretme kabiliyeti geliyor bunların başında. Bütün bunlar maliyetleri artırıyor. İlave enerji maliyetleri oldu. 57 milyar dolar bir ekonomiye 1 yıl girdiği zaman, tüm bu dedikleriniz yarı yarıya ucuzlar, çıktığı zaman yüzde 100 pahalanır. Büyümenin maliyeti var. Büyüme üretimdeki artış demek. Artış istihdam yaratıyor. Bütün bunların maliyeti enflasyona yansıyor. 57 milyar dolarlık ilave maliyeti çıkardığınız zaman Türkiye rahatlar. Bu konjonktürel durumu yönetmek için Türkiye büyüyerek, ihracatını artırarak bu sorunu çözecek. İşsizliği aşağı çekmek zorundayız. Türkiye yüzde 5'lik bir büyüme yarattığı zaman 750 bin istihdam yaratıyor yaklaşık.

Yüzde 7'de 1 milyon 100 bin civarında. Pandemi, enflasyonun Türkiye'deki yansımalarına ilave olarak enerji kaynaklarına ödediği paraya büyümeye devam ediyor. Faiz bir kontrol aracı değil. Enflasyon hızlı şekilde düşüyor şimdi. Enflasyon kontrol altına alınmıştır. Bu yılın sonu itibariyle enflasyon hızlı şekilde düşmeye devam edecek. Enflasyona karşı da çalışanların, emekçileri koruyacak bir dizi sosyal politika uygulaması devreye soktuk. Türkiye tarihinde ilk defa 460 dolara yakın bir asgari ücret açıkladık.