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Ekonomi

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, 'Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım' dedi.

8 Aralık 2022 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama
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EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Takvim işlerken bir taraftan da düzenlemede, yaş şartının yer alıp almayacağı tartışılıyor.

Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilse de düzenleme hakkında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Yaş kriteriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da konu henüz netlik kazanmadı.

Çalışma yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulacak.

Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'teki Genel Kurul görüşmelerinde EYT'de yaş konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.

  • Vedat Bilgin
  • EYT düzenlemesi

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