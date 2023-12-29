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Ekonomi

Bakan Bolat böyle duyurdu: Güzel bir haberi halkımız ile paylaşmak istiyoruz

'Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz.' diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini belirterek, 'Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir.' ifadesini kullandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 08:40 - Güncelleme:
Bakan Bolat böyle duyurdu: Güzel bir haberi halkımız ile paylaşmak istiyoruz
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Bolat, sosyal medya hesabından, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ihracata ilişkin son verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin aldığı payın yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. DTÖ tarafından açıklanan son istatistiklere göre, Ocak-Eylül 2023 dönemi sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."

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