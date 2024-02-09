Bakan Bolat'tan Ramazan öncesi esnaflara fiyat artışı uyarısı

Bakan Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, sabah erken saatlerde yaklaşan ramazan ayı öncesi Bayrampaşa Sebze Meyve Hali ve Mega Center Toptancılar Sitesini ziyaret ederek buradaki esnaf ile bir araya geldi.

Ziyaretlerine Bayrampaşa Sebze Meyve Halinden başlayan Bolat, buradaki dükkanları gezerek, esnaftan bilgi aldı ve onların taleplerini dinledi. Esnafla bol bol fotoğraf çektiren Bolat'a hal çalışanları ilgi gösterdi ve kendisine ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Ardından İstanbul Halciler Derneği (HALDER) üyeleri ile bir araya gelen Bolat, ilgili tüm bürokratların hal ziyaretine katıldığını belirterek, talepleri dinlemek ve onlara çözüm üretmek için burada olduklarını söyledi.

Bolat, gıda ticaretinin dünya için anlam ve önemine dikkati çekerek, hallerin de hem üretici hem tüketiciler için anlamlı yerler olduğunu anlattı.

Bolat, Bayrampaşa hal esnafının kendisine ilettiği tahsis hakkı ve yerinde dönüşüm konusunu not aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece kuru bir ziyaret değil, sizleri dinlemek için buradayız. Sizin yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Biz-siz diye bir ayrım yok, biz siziz. Görevimiz sizlere hizmet etmek, sorunları çözmeye çalışmak. Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerle alakalı düzenlemeler yapma ve uygulamayı denetleme görev ve yetkilerimiz var. Bu minvalde hallerin yönetimi konusunda da düzenlemeler yapma yetkimiz var ama hallerin yönetimi Büyükşehir Belediyelerine ait. Bayrampaşa da İstanbul haline ev sahipliği yaparak, çok büyük hizmetler yapıyor. AK Parti demek; hizmet, çalışmak, üretmek, eser meydana getirmek, sorunları çözmek demektir. Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'da lider, dünyada da 7'nci sırada. 2023'te tarımsal üretimimizde güzel bir yıl yaşadık. Hiçbir üründe yokluk, kıtlık olmadı ve fiyatlarda anormal zikzaklar, zıplamalar, fiyat davranış bozuklukları, ani artışlar gerçekleşmedi. Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibi ile Ticaret Bakanlığı ve ekibi adeta ikiz kardeşler gibi yan yana çok uyumlu, koordineli bir çalışma gösteriyoruz. Her ürünün üretimini, tüketim rakamlarını, stok rakamlarını, ihracat ve ithalat rakamlarını takip ediyoruz. "

- "SOFRALARIN TEMEL ÜRÜNLERİNDE BU SENE ANİ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAADE ETMEDİK"



Bakan Bolat, Bakanlık bünyesinde ithalat, ihracat ve iç tüketim dengesinde hassas şekilde hareket ettiklerini belirterek, sofraların en temel ürünleri olan ayçiçeği yağı, zeytinyağı, salça, patates, domates gibi birçok üründe bu sene ani fiyat artışlarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini anlattı.

Temel ürün fiyatlarında üretim, ihracat ve ithalat rakamlarını dikkate alarak fiyat noktasında aktif bir yönetim gösterdiklerini dile getiren Bolat, "Bundan sonra da böyle göstereceğiz. Önümüz ramazan ayı. Bir ay sonra ramazan ayı başlayacak. Esnafımızın, üreticilerimizin, tacirlerimizin ramazan ayında fiyat artış noktasında son derece hassasiyet göstereceğine ve vatandaşlarımızın gıda ürünlerini fiyat artışı olmadan yemelerini sağlayacağına inanıyorum. ifadelerini kullandı.

- "ALACAĞIMIZ KARARLARDA İSTİŞARELER YAPIYORUZ"



Ticaret Bakanı Bolat, hal sektörünün ve esnafının önemine dikkati çekerek, esnafın taleplerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sizin talepleriniz ve istekleriniz noktasında 24 saat çalışacağız ve birlikte karar vereceğiz. Ekip çalışması yapıyoruz. Alacağımız kararlarda istişareler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız, kabinemizin Başkanı olarak zaten son kararları mutlaka kendisi veriyor ve istişareler yapıyor. Ama halkımıza rağmen esnafımıza, çiftçimize, tüccarımıza, işçimize rağmen bir karar asla almadık, almayız da. Amacımız halkımızı mutlu etmek, memnun etmek hiçbir ürünün yokluğunu göstermemektir. Ve bu enflasyon belasını da inşallah yeneceğiz. Orta Vadeli Programdaki hedefimiz olan 2026 yılının sonunda yeniden tek haneli enflasyon oranını karşılaşacağız."

Bolat, gıda tedariki lojistiğinde yaşanan sıkıntılardan doğan sonuçlara değinerek, bu konuya ilişkin de çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Bolat, "Gıda sektöründe 2023 yılı bolluk bereket yılı oldu. 2024 yılı da tarım ve gıda sektöründe, yine üretimin bol olduğu, yokluk çekilmeyecek ve fiyatların da makul ve dengede olacağı bir yıl ümidi veriyor. Kış mevsimi olmasına rağmen sıkıntısı çekilen hiçbir ürün yok, fiyatlarda da daha makul fiyatları görebileceğiz." şeklinde konuştu.

Bayrampaşa Sebze Meyve Halinin ardından Mega Center Toptancılar Sitesini ziyaret eden Bolat, burada da sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.