Bakan Çavuşoğlu yeni hedefi duyurdu: Bu sene 5 milyar doları yakalayacağız

Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da vatandaşlar ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe, Çekya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Vaclav Kral ile fahri konsoloslar katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, akşam da Asya ve Avrupalı parlamenterlerle bir araya geleceklerini, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

"BU SENE 5 MİLYAR DOLARI YAKALAYACAĞIZ"

Türk vatandaşlarının Çekya'da çalıştıkları alanlarda "Türkiye'nin yüz akı" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, onların burada ülkeyi temsil ettiğini dile getirdi.



Çavuşoğlu, "Ticaretimizi 4,4 milyar dolara çıkarmamız, gelecek hedeflerimizi yükseltmemize sebep oldu. Bu sene 5 milyar doları yakalayacağız, birkaç sene sonra 10 milyar dolara doğru gideceğiz." diye konuştu.



Vatandaşların vize ve banka hesaplarıyla ilgili sorunlarını yarın Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüşeceğini aktaran Çavuşoğlu, bu sorunların çözümü için gerekli temasları sürdüreceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, buradaki dernek sayısının da arttığına değinerek, Büyükelçi Egemen Bağış'ın Türk toplumunu bir araya getirme ve dernekler vasıtasıyla Türk vatandaşlarının haklarını savunma konusunda etkili olduğunu vurguladı.

Burada birlik beraberliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın dayanışmasına çok önem veriyoruz. Hepimizin inancı, mezhebi, etnik kökeni farklı olabilir ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşıyız. Biz aranızda birliğin ve beraberliğin daha güçlü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



- "ARTIK BURALARDA YAPTIRDIĞINIZ İŞLEMLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMENİZE GEREK YOK"

"Millet odaklı girişimci bir dış politika" izlediklerini belirten Çavuşoğlu, salgın döneminde Afganistan konusunda, Ukrayna Savaşı'nda ne kadar girişimci bir diplomasi izlediklerini herkesin gördüğünü dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce Meclis Başkanı da bizim Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konusunda sarf ettiğimiz çabalar için teşekkür etti." dedi. Bu çabaları sürdüreceklerine işaret eden Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya buğdayının uluslararası piyasalara, özellikle de en az gelişmiş ülkelere ulaşabilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile çalıştıklarını söyledi.

Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının huzurunu bozduğunu belirten Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak artan İslamofobi'ye ve her türlü ırkçılığa karşı mücadele ediyoruz. Bu sene bunları ilk defa rapor haline getirerek tüm dünyayla ve uluslararası örgütlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, diğer taraftan konsolosluk hizmetlerinin sayısını artırmanın ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine bu hizmetleri daha kaliteli ve hızlı vermenin en önemli önceliklerinden olduğunu kaydetti.



Bu hizmetleri posta yoluyla da yapabilmek için altyapıyı güçlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Artık buralarda yaptırdığınız işlemleri Türkiye'ye göndermenize gerek yok. Türkiye'ye gidip tekrar işlem yapmanıza da gerek yok. Türkiye'deki yakınlarınız online bir şekilde bu belgeleri görebiliyor. Şimdi yapay zeka Hızır programından da faydalanacağız. Son noktaya geldik. 7 gün 24 saat konsolosluk hizmeti verebilmek için vatandaşlarımızın ve bizi arayan herkesin sorularına cevap vermek ve varsa çözüm bulmak için yapay zekadan faydalanıyoruz."

Çavuşoğlu, dış politika analizlerinin ve çözüm önerilerinin hızlı şekilde oluşması için de yapay zekadan faydalanmaya başladıklarını söyledi.

Büyükelçiliğin koşullarının iyileştirilmesi için mevcut büyükelçiliği geçici olarak başka bir yere taşıyacaklarını ve en iyi hizmeti vereceklerini belirten Çavuşoğlu, "Burası sizin eviniz. Siz bugün kendi evinizdesiniz. Biz size misafir olduk." dedi.

- "YENİ HEDEFLER BELİRLEMEYE BAŞLADIK"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da burada göreve başlayalı 2,5 yıl olduğunu, bu süreçte Türk vatandaşlarına Büyükelçiliğin kapısını her zaman açık tuttuklarını dile getirdi.

Dış ticarette önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Bağış, "3,5 milyar dolar olan ikili ticaretimiz artık 5 milyar doların üzerine çıktı. Yeni hedefler belirlemeye başladık." dedi.

Bağış, Türkiye'nin geçen yıl turizmde Çek vatandaşlarının 4. tercihi olduğunu, bu sene ilk 2'de olması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.



Konsolosluğun imkanlarının Türkiye'ye yakışır şekilde olmadığını kaydeden Bağış, Bakan Çavuşoğlu'nun da talimatıyla, en kısa zamanda Türkiye'ye yakışır bir büyükelçiliğe kavuşmak için çalışma yapacaklarını ifade etti.

